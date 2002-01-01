Компания «Кувалда» предлагает широкий спектр услуг по сносу и демонтажу строений различного типа. Наша команда профессионалов готова взять на себя все работы и осуществить полный разбор объекта, вывоз мусора и утилизацию отходов. Мы понимаем, что каждый объект имеет свои особенности и требует подбора эффективных решений в процессе демонтажа. Гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитываем все его предпочтения. Вот основные шаги, по которым проходит сделка:
Демонтаж зданий и сооружений
- Снос частного дома 150 ₽/м2
- Демонтаж промышленных зданий от 550 ₽/м3