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Демонтаж зданий и сооружений

  • Снос частного дома 150 ₽/м2
  • Демонтаж промышленных зданий от 550 ₽/м3
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Бесплатная оценка
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Фото-отчет на всех этапах работ
 Комплексные услуги демонтажа
Комплексные услуги демонтажа
 Строгое соблюдение сроков
Строгое соблюдение сроков
 Собственная современная техника
Собственная современная техника

Порядок оказания услуг

Компания «Кувалда» предлагает широкий спектр услуг по сносу и демонтажу строений различного типа. Наша команда профессионалов готова взять на себя все работы и осуществить полный разбор объекта, вывоз мусора и утилизацию отходов. Мы понимаем, что каждый объект имеет свои особенности и требует подбора эффективных решений в процессе демонтажа. Гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитываем все его предпочтения. Вот основные шаги, по которым проходит сделка:

1
Заявка
Свяжитесь с нами или оставьте заявку на сайте. Наиболее оперативный способ связи – телефонный звонок. Вы так же можете использовать мессенджеры и электронную почту.
2
Оценка стоимости работ
Менеджер делает предварительные расчёты и консультирует по всем вопросам сотрудничества. После согласования наш специалист выезжает на объект и составляет проект демонтажа.
3
Подписание договора
Достигнув устной договоренности, формируем коммерческое предложение, на основе которого подписываем договор.
4
Начало демонтажных работ
Подготавливаем объект. На этом этапе привозим технику, огораживаем участок, расчищаем территорию, отключаем коммуникации.
5
Основной этап работ
Осуществляем поэтапный разбор конструкций и снос строения. Ломаем несущие опоры, фундамент, демонтируем крышу и обшивку здания.
6
Сортировка и вывоз
Сортируем демонтированные материалы, вывозим и утилизируем мусор. У нас есть собственные пункты приема металла, а также полигон для размещения отходов.
7
Уборка территории
Мы приводим место работ в порядок. Участок сдается в надлежащем виде, согласно договору.
8
Сдача объекта
Составляем акт приема выполненных работ. Предоставляем оговоренную документацию. Жмем друг другу руки.

Цены на демонтаж в Москве и Московской области

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Расценки на демонтаж зданий и сооружений

Вид демонтажных работ
Вывоз мусора
Утилизация отходов
Цена
Строения высотой до 5 м
от 400 ₽/м³
Постройки из пеноблока
от 240 ₽/м³
Промышленные здания
от 40 ₽/м³
Гаражи, павильоны
от 500 ₽/м³
Гостиничные комплексы, cанатории, воинские части
от 150 ₽/м³
Элеватор, ангары
от 150 ₽/м³
Дачные строения
от 900 ₽/м³
Загородные дома
от 1 500 ₽/м³
Пятиэтажные дома
от 350 ₽/м³
Заводы и цеха
от 350 ₽/м³
Магазины, торговые павильоны
от 700 ₽/м³
Водонапорные башни
от 50 000 ₽/м³
Мосты и эстакады
Договор.
Демонтаж экскаватором
от 60 ₽/м³

Расценки на снос домов

Вид демонтажных работ
Вывоз мусора
Утилизация отходов
Цена
Частный дом из бревна или бруса
от 20 000 ₽/м³
Дом после пожара деревянный
от 1 500 ₽/м³
Дом после пожара из кирпича
от 2 200 ₽/м³
Кирпичный дом в полтора кирпича
от 23 000 ₽/м³
Каркасно-щитовой дом
от 20 000 ₽/м³

Расценки на демонтаж бетона и железобетона

Вид демонтажных работ
Вывоз мусора
Утилизация отходов
Цена
Плиты перекрытия (сборный железобетон)
Договор.
Монолитные плиты перекрытия ( бетон)
от 350 ₽/м³
Фундамент бетонный
от 8 000 ₽/м³
Фундамент бутовый
Договор.
Фундамент железобетонный
от 850 ₽/м³
Стяжка от 5 до 60 см
от 200 ₽/м³
Бетонный забор
от 700 ₽/м³
Железобетонный забор
от 450 ₽/м³
Бетонная лестница
от 7 500 ₽/м³
Бетонные стены до 8 см
от 600 ₽/м³
Бетонные стены до 15 см
от 1 000 ₽/м³
Железобетонные стены
от 1 500 ₽/м³
Демонтаж железобетона гидроклином
от 10 000 ₽/м³

Расценки на демонтаж заборов

Вид демонтажных работ
Вывоз мусора
Утилизация отходов
Цена
Железобетон
Договор.
Бетонные плиты
350 ₽/пог.м
Кирпич
350 ₽/пог.м
Металл
Договор.
Дерево
200 ₽/пог.м
Профнастил
-
-
Договор.
Сетка рабица
-
-
100 ₽/пог.м
Евроштакетник
-
-
300 ₽/пог.м

Расценки на демонтаж лестниц

Вид демонтажных работ
Вывоз мусора
Утилизация отходов
Цена
Железобетонные
14 500 ₽/м³
Бетонные
7 500 ₽/м³
Кирпичные
4 000 ₽/м³
Металлические
Договор.
Деревянные
3000 ₽/м³

Стоимость вывоза и утилизации материалов

Объем контейнера
Услуга
Цена
Контейнер 8 м³
Вывоз мусора
6 000 ₽/т
Контейнер 20 м³
Вывоз мусора
11 000 ₽/т
Контейнер 27 м³
Вывоз мусора
15 000 ₽/т
Контейнер 8 м³
Вывоз и утилизация
7 000 ₽/т
Контейнер 20 м³
Вывоз и утилизация
15 000 ₽/т
Контейнер 27 м³
Вывоз и утилизация
19 000 ₽/т

Стоимость демонтажа металлоконструкций

Вид
Объекты
Вывоз мусора
Утилизация отходов
Цена
Простой демонтаж
Простой демонтаж
Простой демонтаж
Простые демонтажные работы, без очистки объекта от мусора. Резка металла (не более 8 см в толщину) на земле без применения сложной техники.
Гаражи, павильоны, стеллажи, станки, рельсы, банкоматы, балки, вагоны, цистерны, спецтехника, транспорт.
от 800 ₽/м³
Средний демонтаж
Средний демонтаж
Средний демонтаж
Работа с металлоконструкциями высотой более 6м. Требуется применение спецтехники и высотных работ либо работ под землей.
Ангары, цеха, склады, автокраны, рекламные щиты, фермы, трансформаторы, коровник, трубопроводы.
от 2 200 ₽/м³
Сложный демонтаж
Сложный демонтаж
Сложный демонтаж
Конструкции более 10 метров высотой. Необходимо применение большого количество спецтехники и работы специалистов на высоте. Снос строений и разбор бетонных сооружений.
Здания, дома, заводы, самолеты, корабли, козловые и мостовые краны, вышки (сотовые, буровые), элеваторы.
от 2 800 ₽/м³
Стоимость демонтажных работ в прайс-листе ориентировочная, для более точной оценки нужны данные для расчёта.

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+7 495 308-31-32

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Бесплатный выезд замерщика на объект

Сотрудник компании «Кувалда» совершенно бесплатно выезжает на объект, где проводит оценку и составляет смету. Для заказа услуги необходимо связаться с нами, указать адрес и согласовать время приезда.
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Отчет в Telegram о проделанных работах по демонтажу

Фото — и видео-отчёты о проделанных работах

Предоставляем отчёты на каждом этапе работы. Фото — и видеоматериалы отправляются в Telegram, WhatsApp.
Почему это удобно?
  • Вы можете контролировать весь процесс работ со своего смартфона
  • Нет необходимости постоянно находиться на объекте
  • Быстрое решение, в случае возникновения сложности

Почему стоит доверить демонтаж «Кувалде»

Лучшие цены на рынке демонтажа

Мы предлагаем клиентам одни из самых выгодных расценок на демонтаж в Москве и Московской области. Как это возможно? У нас собственный парк техники, что позволяет значительно снизить затраты на выполнение работ. Не зависим от посредников и напрямую сотрудничаем с перерабатывающими заводами, а также имеем собственные пункты приема металлолома. Это не просто преимущество, а способ существенно сократить расходы на утилизацию и прием вторсырья, а значит, предложить клиентам лучшие условия без потери качества.

«Кувалда» придерживается принципа полной прозрачности в расчетах. Ориентировочные расценки, которые указаны на нашем сайте, уточняются после личного осмотра объекта. Стоимость вывоза отходов и приема металлолома четко указаны в коммерческом предложении. С нами не будет неожиданных «подводных камней», клиент всегда точно знает, за что он платит.

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Лучшие цены на рынке демонтажа
Строгое соблюдение сроков

Для нас важен не только качественный результат, но и время. Строгое соблюдение сроков — наша фирменная черта. Мы понимаем, как важно для клиентов, чтобы демонтажные работы не затягивались. Чем быстрее мы закончим, тем скорее можно будет приступать к следующему этапу проекта. В этом плане компания «Кувалда» обеспечивает максимальную оперативность на каждом из этапов.

В отличие от многих компаний, мы не теряем времени на согласования и организационные моменты, так как у нас есть собственная техника, штат профессионалов и четко отработанные процессы. Мы тщательно оцениваем объем работ и всегда ставим реальный срок выполнения — без задержек. Наши специалисты следят за каждым этапом, и самостоятельно выполняют задачи любого уровня сложности, чтобы работа шла в срок.

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Строгое соблюдение сроков
Весь спектр работ «под ключ»

Демонтаж — это не просто разборка конструкции. Это целый комплекс задач, и компания «Кувалда» готова взять на себя каждую из них. Мы предлагаем полный спектр услуг «под ключ»: от демонтажа и сноса зданий до вывоза мусора и покупки металлолома. Такой подход позволяет нашим клиентам не тратить время и деньги на поиски разных подрядчиков для выполнения отдельных работ.

Кроме того, после выполнения демонтажных работ мы не оставляем клиентам «головной боли» с утилизацией отходов. Мы быстро и эффективно вывезем все строительные материалы, включая древесину, бетон, металлолом и решаем все эти вопросы без лишних формальностей и задержек. Такой комплексный подход исключает непредвиденные расходы и экономит ваше время, ведь все вопросы с демонтажем решает одна компания.

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Весь спектр работ «под ключ»
Снос части здания

Не каждая компания может предоставить услугу сноса только части здания, сохраняя при этом целостность остальной части. Это услуга, которая требует особого подхода и аккуратности.

Компания «Кувалда» имеет многолетний опыт выполнения подобных работ, при этом соблюдает аккуратность и гарантирует сохранность других частей здания. Мы знаем, как сделать так, чтобы снос не повлиял на другие части конструкции, не повредив соседние элементы, такие как стены, перекрытия или фундамент.

Наши специалисты тщательно проектируют все этапы работы, и каждый шаг выполняется с точностью и вниманием. А чтобы риски были минимальными, и работы выполнялись точно и в срок, мы применяем самые проверенные методы и современное технологическое оборудование.

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Снос части здания
Услуга утилизации отходов

После демонтажа на объекте всегда остаются строительные отходы — бетон, металл, древесина, пластик и другие материалы, которые необходимо правильно утилизировать. Поэтому мы предлагаем клиентам услуги по вывозу утилизации строительных отходов.

Компания «Кувалда» основательно подходит к работе, и организует полный цикл работы: вывоз мусора, сортировку и переработку материалов на специализированных предприятиях в соответствии с экологическими стандартами. Наши партнеры по переработке помогают эффективно утилизировать материалы, а значит вместе с нами вы можете позаботиться об экологической устойчивости региона.

Мы также предоставляем все необходимые документы, подтверждающие, что отходы были утилизированы по правилам.

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Услуга утилизации отходов
Быстрый документооборот

Демонтаж — это не только физическая работа, но и немалое количество документации. И наша команда понимает, что для клиентов важен не только достойный результат самой работы, но и оперативность в подготовке соответствующих документов. Мы обеспечиваем быстрое оформление всей необходимой документации: акты выполненных работ, подтверждения утилизации отходов, счета на оплату и другие бумаги.

Мы также оказываем клиентам поддержку в проектировании сноса и оформлении разрешений. Все документы оформляются в кратчайшие сроки, что позволяет минимизировать бюрократические задержки и быстрее переходить к следующим этапам работы. У нас нет «долгоиграющих» процессов — мы работаем четко и быстро.

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Быстрый документооборот
Снос зданий опытными специалистами

Снос зданий — это всегда сложная и ответственная задача. Для того чтобы этот процесс прошел безопасно и без ущерба, важен опыт и профессионализм. Специалисты компании «Кувалда» имеют многолетний опыт работы в сфере демонтажа и сноса, и знают, как решить любые сложности, которые могут возникнуть во время работы.

Мы используем только проверенные методы сноса, соблюдая все нормативы безопасности. В зависимости от типа здания, мы подбираем наиболее эффективный способ демонтажа. Наши сотрудники могут справиться с любым зданием, будь то старое промышленные сооружение или многоэтажный жилой комплекс. Мы документально гарантируем качественный и безопасный результат со строгим соблюдением всех сроков.

 

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Снос зданий опытными специалистами

Отзывы наших клиентов

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Мини-экскаватор
Мини-экскаватор

Мини-экскаватор - компактная и маневренная техника для работы в ограниченных пространствах. Он идеально подходит для работы на стройплощадках с ограниченным доступом, например, в черте города.

Применяется для:

  • Демонтажа фасада здания.
  • Аккуратного удаления внешних конструкций.
  • Выемки грунта и подготовки площадки к будущим работам.
  • Разборки небольших строительных объектов перед реконструкцией.

Преимущества:

  • Легкость в маневрировании.
  • Эффективен при подготовке к сносу или ремонту.
  • Работает в условиях ограниченного пространства, где не подходит крупная техника.
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Автокран
Автокран

Автокран - техника для подъема и перемещения тяжелых строительных конструкций. Используется при работе с габаритными элементами, такими как металлоконструкции, бетонные блоки, мосты.

Применяется для:

  • Перемещения крупных объектов на строительных площадках.
  • Демонтажа строений большой площади, например, производственных зданий.
  • Снятия частей конструкции с максимальной точностью и безопасностью.

Преимущества:

  • Высокая грузоподъемность.
  • Универсальность (подходит для работы с различными материалами).
  • Точное и безопасное выполнение работ по сносу.
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Бульдозер
Бульдозер

Бульдозер - мощная техника для сноса и выемки грунта. Она привлекается к разрушению крупных объектов, например, старых зданий.

Применяется для:

  • Сноса зданий с разрушенными конструкциями.
  • Выемки грунта и подготовки площадки.
  • Транспортировки строительных отходов на полигон.

Преимущества:

  • Отличная проходимость на сложных участках.
  • Оперативное разрушение бетона и других материалов высокой прочности.
  • Эффективное выполнение работ по сносу и вывозу мусора.
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Компрессор с отбойными молотками
Компрессор с отбойными молотками

Компрессор с отбойными молотками используется для разрушения прочных бетонных и каменных конструкций. Это оборудование позволяет быстро и эффективно выполнять демонтажные работы.

Применяется для:

  • Демонтажа внутри здания.
  • Разрушения бетонных стен и перегородок.
  • Снижения вибраций при разборе конструкций.
  • Разборки сложных элементов зданий без повреждения окружающих объектов.

Преимущества:

  • Минимальные вибрации в процессе работы.
  • Высокая эффективность при демонтаже.
  • Легкость в использовании на разных этапах демонтажа.
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Ломовоз
Ломовоз

Ломовоз - специализированный транспорт для вывоза металлического лома и других габаритных конструкций. Он оснащен подъемным механизмом для удобной погрузки, позволяет ускорить вывоз строительных отходов.

Применяется для:

  • Вывоза отходов, полученных в ходе демонтажа металлоконструкций, труб, арматуры.
  • Транспортировки лома на переработку.

Преимущества:

  • Удобная погрузка крупногабаритных элементов конструкции.
  • Оперативное выполнение поставленной задачи.
  • Экономия времени на утилизацию металла.
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Экскаватор гусеничный
Экскаватор гусеничный

Экскаватор гусеничный - это тяжелая техника, которая используется для разборки крупных конструкций и выполнения сложных земляных работ. Его отличает высокая проходимость.

Применяется для:

  • Демонтажа производственных зданий и других объектов большой площади.
  • Подготовки участка к сносу или новому строительству.
  • Земляных работ на сложных участках.

Преимущества:

  • Высокая проходимость в тяжелых условиях эксплуатации.
  • Эффективность при разборке бетонных конструкций.
  • Используется на площадках с повышенной влажностью и сложным рельефом.
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Экскаватор-погрузчик
Экскаватор-погрузчик

Экскаватор-погрузчик сочетает в себе функции экскаватора и погрузчика. Он применяется для работы в ограниченных пространствах, где нужно разбирать конструкции точно и аккуратно.

Применяется для:

  • Демонтажа внутри здания.
  • Разборки перегородок и фундамента.
  • Подготовки участка к сносу.
  • Транспортировки строительных отходов.
  • Выполнения работ по демонтажу согласно проекту.

Преимущества:

  • Универсальность.
  • Можно использовать на разных этапах работ.
  • Идеален для участков ограниченной площади.
  • Точное и аккуратное выполнение поставленной задачи.
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Экскаватор-разрушитель
Экскаватор-разрушитель

Экскаватор-разрушитель предназначен для разрушения крупных прочных объектов. Это оборудование используется для быстрого и безопасного демонтажа.

Применяется для:

  • Демонтажа производственных зданий и других объектов большой площади.
  • Разрушения жестких конструкций из бетона, металла, камня.
  • Демонтажа части здания с минимальными повреждениями других элементов.

Преимущества:

  • Оперативное разрушение конструкций высокой прочности.
  • Минимальные вибрации во время работы.
  • Эффективность при демонтаже габаритных объектов.
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~ 675 500

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