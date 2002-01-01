Мы предлагаем клиентам одни из самых выгодных расценок на демонтаж в Москве и Московской области. Как это возможно? У нас собственный парк техники, что позволяет значительно снизить затраты на выполнение работ. Не зависим от посредников и напрямую сотрудничаем с перерабатывающими заводами, а также имеем собственные пункты приема металлолома. Это не просто преимущество, а способ существенно сократить расходы на утилизацию и прием вторсырья, а значит, предложить клиентам лучшие условия без потери качества.

«Кувалда» придерживается принципа полной прозрачности в расчетах. Ориентировочные расценки, которые указаны на нашем сайте, уточняются после личного осмотра объекта. Стоимость вывоза отходов и приема металлолома четко указаны в коммерческом предложении. С нами не будет неожиданных «подводных камней», клиент всегда точно знает, за что он платит.